Brandweer schiet vastgereden ambulance te hulp in Aarle-Rixtel

Zittende raadsleden Algemeen Belang Laarbeek gaan alle drie door

21 januari LAARBEEK - De drie zittende raadsleden van Algemeen Belang Laarbeek (ABL) gaan alle drie voor hun partij opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen in. De door het partijbestuur voorgestelde kandidatenlijst heeft de goedkeuring kunnen wegdragen van de leden. Eerder was fractievoorzitter Monika Slaets al tot lijsttrekker gekozen. Mocht de ABL wederom in de coalitie komen dan is zij tevens kandidaat voor het wethouderschap. De huidige raadsleden Ron Verschuren en Jordy Brouwers staan op plaats 2 en 3.