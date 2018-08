Breekhamer komt los en ramt auto in Beek en Donk

Sin­ti-festival in Laarbeek stuit op Bibob

7:00 LAARBEEK/GEMERT - Sinti-festival Latcho Diewes vindt dit jaar niet in Beek en Donk maar in Bakel plaats. De reden: de organisatie werkt in Laarbeek niet mee aan een Bibob-onderzoek dat moet uitwijzen of alles wel zuivere koffie is.