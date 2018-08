Buiten of binnen, kindertheater is een begrip in Mariahout

Dertigste editie Fatjam in Aar­le-Rix­tel: einde van een tijdperk

4 augustus AARLE-RIXTEL - 'All good things have to come to an end.’ De eerste zin van de uitnodiging van de dertigste Fatjam in Aarle-Rixtel valt met de deur in huis. De jubileumeditie van ’s werelds langstlopende BMX-evenement (zaterdag 18 augustus) is tevens de laatste.