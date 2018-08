Burgemeester Laarbeek: 'Maandelijkse controle voor huurhuizen in kader van aanpak drugspanden

Alleen door regelmatige controle kunnen verhuurders en pandeigenaren niet aansprakelijk worden gesteld voor het opzetten van hennepkwekerijen of drugshandeltjes in de verhuurde woningen, zo betoogde de raadsman van de burgemeester maandag tijdens een zaak bij de Raad van State. Die behandelde het hoger beroep van de burgemeester tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch.

Standaardbeleid

De burgemeester paste desondanks het standaardbeleid toe en sloot de woning voor drie maanden. De verhuurder vindt dat één maand meer dan genoeg zou zijn geweest. Immers, hoe had hij in zo'n korte tijd na aanvang van de huur kunnen weten van de hennepkwekerij. In vergelijkbare zaken sluiten burgemeesters huurwoningen voor langere tijd als er veel overlast in de buurt was en er voortdurend een loop van en naar het drugspand is. Maar daar was in dit geval volgens de raadsman van de verhuurder geen sprake van.