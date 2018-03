Burgemeester Laarbeek stemt blanco: Ik wil mijn neutraliteit ook in het stemhokje laten gelden

In Laarbeek had om 12.30 uur al bijna 20 procent gestemd

14:15 LAARBEEK - In Laarbeek had woensdag om 12.30 uur al bijna 20 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Deze tussenstand is door de gemeente bekendgemaakt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in Laarbeek hoger dan gemiddeld: 56 procent. Landelijk lag dat 54 procent.