Buurtpreventieproject in Beek en Donk: geen politieagentje spelen

Er is al een gesprek geweest met de coördinatoren van die groepen om uit te leggen wat de bedoeling is. Een whats-appgroep, waarin buurtgenoten elkaar via de smartphone verdachte of opvallende zaken melden, is iets anders dan het buurtpreventieproject, stelt initiatiefemer Frans Jansen. ,,Maar ze vullen elkaar wel aan." De insteek van het project is dat bewoners in groepjes van twee gaan surveilleren in de wijk. Lopend of fietsend, in het buitengebied. Het is niet de bedoeling om politieagentje te spelen. ,,Ze hebben dezelfde bevoegdheden als elke andere gewone burger, benadrukt coördinator Jan Zaagman. ,,Bij een heterdaad mogen ze iemand aanhouden, verder is het signaleren en de politie bellen." De teams staan in direct contact met de politie.