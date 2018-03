Campagne in Laarbeek: netwerk opbouwen vóór je later zorg nodig hebt

LAARBEEK - ,,Je denkt een groot netwerk te hebben want je kaart en je jeu de boulet. Maar wie krijgt de huissleutel of staat bij je bed als het er op aankomt?"

KBO-voorzitter Ton Scheepers uit Aarle-Rixtel werpt een cruciale vraag op. Hij is betrokken bij de Laarbeekse bewustwordingscampagne 'Zorg voor later met mensen die achter je staan'. Wie in eigen huis oud wil worden kan niet zonder netwerk, stelt hij. Dat bouw je bij voorkeur op vóórdat je alleenstaand en hulpbehoevend bent geworden. Zoals je ook een brandblusser koopt voor er brand uitbreekt.

Scheepers is een van de vier bekende Laarbeekse gezichten in de campagne die deze week van start is gegaan, uit ieder dorp één; gefotografeerd met vier mensen uit het eigen netwerk achter zich. Die bijvoorbeeld met oogdruppels kunnen helpen of met bankzaken, de hond uit willen laten, de ramen lappen of wat dan ook. De andere drie fotomodellen zijn Maria Dinnisen (Mariahout), Louis Doomernik (Lieshout) en Gerda Jansen (Beek en Donk). Ze staan onder meer op grote abri-posters en in advertenties afgebeeld.

,,Het is vaak onhandigheid bij mensen die leidt tot eenzaamheid", vertelt Gerda Jansen. ,,Mensen zeggen: kom eens koffie drinken en daar houdt het mee op. Je kunt ook meteen een afspraak maken." Houd er rekening mee dat één van de twee alleen kom te staan, stelt Louis Doomernik. ,,De kans dat je samen op de bank hand in hand doodgaat is maar klein."

De campagne in Laarbeek is een proef die loopt tot 1 juli en wordt daarna wellicht in Zuid-Nederland uitgerold. Het is een samenwerking van de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, Welzijnsorganisatie Vierbinden, zorgverzekeraar CZ, de Seniorenraad en de gemeente.

Op de site www.zorg-voor-later.nl is een netwerkkaart te downloaden, waarop je per 'klus' namen kunt invullen van mensen die willen helpen. Nog beter is het als je zelf ook iets voor een ander doet. Wie te weinig mensen kent of ze niet durft te benaderen, kan een beroep doen op een van de nieuw opgeleide netwerkcoaches.