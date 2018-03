Centramanager Laarbeek wordt een professional

De Raagten in Beek en Donk krijgt 'Spelend Kind' weer terug

26 maart BEEK EN DONK - In het jaar dat basisschool De Raagten in Beek en Donk vijftig jaar bestaat, is 'Het Spelend Kind' weer teruggekomen. Het stalen kunstwerk is maandag feestelijk op zijn nieuwe plek gezet.