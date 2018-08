Dank voor driedubbele inzet brandweer Laarbeek

,,Wat ik nu ga doen is applaudisseren voor jullie", zei burgemeester Frank van der Meijden tegen de leden van de vrijwillige brandweer van Laarbeek. In de kazerne van Lieshout was dinsdagavond een speciale bijeenkomst belegd om het korps te bedanken voor haar inzet in de afgelopen zomerperiode. Die was, met tal van natuurbranden vanwege de extreme droogte, buitengewoon druk.