De Raagten in Beek en Donk krijgt 'Spelend Kind' weer terug

Scheepsstaal

De in 2002 overleden kunstenaar heeft het beeld in 1971 gemaakt, ter gelegenheid van de oplevering van de nieuwe school. Schutte, die afkomstig was uit Utrecht maar in Beek en Donk heeft gewoond en gewerkt, ontwierp 'Het Spelend Kind' destijds op schaal in klei. Het is opgebouwd uit grof uit platen van scheepsstaal gesneden afbeeldingen van spelende kinderen. Het model werd door Toon van Zutven op ware grootte uitgetekend en in elkaar gelast en ook Wout Smits en Harrie Gruijters hebben eraan meegewerkt. Gruijters is er niet meer, maar de andere twee mannen waren ook bij de feestelijke gelegenheid aanwezig.