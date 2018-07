De weergoden zijn Laarbeek Live gunstig gezind

BEEK EN DONK - Het is zaterdagavond, de hemel is strakblauw boven Beek en Donk en de zon verdwijnt langzaam achter de gebouwen rond het Heuvelplein. Ideaal weer om naar een gratis muziekoptreden van een coverband te kijken.

En dus zwelt de menigte aan op het pleintje, waar een podium, een biertentje en een frietkraam zijn opgetrokken. Laarbeek Live beleeft zijn vijfde editie en de drie organiserende kroegen van het driedaagse muziekevenement zijn in hun nopjes met het zomerse weer. Vorig jaar nog gooiden stortbuien roet in het eten voor Ruud Verachtert van café Thuis, Mari Koppens van de Tapperij en Dave van de Burgt van het gelijknamige café. Dit jaar zijn de weergoden de organiserende horecabazen een stuk gunstiger gezind. ,,Ja, het is heet geweest, maar de zon zakt zo weg. Ideaal weer dus'', telt een opgeluchte Verachtert zijn zegeningen op zaterdagavond.

Hoeksteen

Dat is de avond van Session, een hooggewaardeerde coverband die eerder in de week nog tijdens de Vierdaagsefeesten optrad. Session is zo ongeveer de hoeksteen van Laarbeek Live, als je het Verachtert vraagt. Een veelzijdige coverband die zowel jong als oud op zijn wenken kan bedienen en daardoor altijd aardig wat publiek op de been moet brengen.

Een 57-jarige Beek en Donkse hoopt dat Session veel jaren zestig-muziek gaat spelen. ,,Maar als ik dat jong volk op de eerste rijen zie, heb ik er een hard hoofd in.'' Jan van Vijfeijken uit Lieshout maakt het dan weer niks uit wat hij zal horen. ,,Muziek voor jong of oud, allemaal goed.'' Het toont, met Session kun je muziekfans in vele soorten en maten trekken, wel zo handig voor Laarbeek Live. Verachtert: ,,Wat ons betreft staan ze hier ieder jaar. Dan hebben we ook een herkenbaar concept.''

Vakantie

De massa dijt langzaam maar zeker uit. Tot tevredenheid van de drie kroegbazen, die hun zaak overigens gewoon open houden. Immers, een muziekfestijn organiseren in het begin van de bouwvakvakantie brengt risico's met zich mee. Wat nu als je een kanon kunt afschieten omdat heel het dorp op vakantie is? Een risico dat Verachtert relativeert. ,,De klassieke bouwvak is een beetje verleden tijd. Vakanties worden ook door bouwvakkers uitgesmeerd over vier weken.''