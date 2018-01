Democratisch Laarbeek houdt kandidatenlijst tot het laatst geheim

Crematorium en 100 parkeerplekken bij uitvaartcentrum De Groof in Beek en Donk

24 januari BEEK EN DONK - De uitbreidingsplannen van uitvaartcentrum De Groof in Beek en Donk zijn niet mals. Toch blijft het allemaal kleinschalig, verzekert eigenaresse Elly de Groof uit Nuenen. Twee veranderingen springen het meest in het oog: binnen krijgt het centrum een klein inpandig crematorium en buiten ruim honderd parkeerplaatsen erbij. Dat laatste is hard nodig; uitvaartbezoekers moeten regelmatig hun auto in de berm langs de drukke Oranjelaan parkeren.