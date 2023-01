Deuren open bij Artex? Dan eerst meer onderzoek naar stank, eist de rechter

Bkant zingt over het leven in Brabant

AARLE-RIXTEL - Met hun nieuwe show ‘Zandgrond’ staat de Brabantse band Bkant op zondag 29 januari in het Kouwenbergs Kerkje in Aarle-Rixtel. Vanaf 15.00 uur worden bezoekers meegenomen in het leven in Brabant.

