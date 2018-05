Dienstenveiling voor nieuwe apparatuur Radio Kontakt Laarbeek: 'Alles is versleten'

BEEK EN DONK - Dat je als lokale omroep 25 jaar bestaat, is hartstikke mooi. Dat veel studio-apparatuur óók zo oud is, is een stuk minder mooi. Omroep Kontakt in Beek en Donk houdt dan ook ter afsluiting van het jubileumjaar een goederen- en dienstenveiling om de aanschaf van nieuwe spullen te financieren.

,,Onze mengtafel is helemaal op", vertelt voorzitter Adri Vogels. ,,Eigenlijk alle apparatuur in onze live radiostudio moet vervangen worden. We willen die ook toegankelijk maken voor mensen met een beperking."

De subsidie die de Omroep jaarlijks van de gemeente krijgt, gaat volgens hem op aan alleen al de huur van de ruimte achterin het Ontmoetingscentrum. Voor de rest moeten ze hun eigen broek ophouden, met als belangrijke bron de reclame-inkomsten. ,,Maar als we iets extra's willen doen, dan redden we het daar niet mee.", stelt Vogels. ,,Dit is nu echt nodig, er zit apparatuur bij die we al vanaf het begin hebben. Het is allemaal versleten en de knopjes werken niet meer."

Extra boost

Na 25 jaar kan de live radiostudio wel weer een extra boost gebruiken, vindt Vogels. ,,Als we tienduizend euro binnenhalen, kunnen we alles in een keer vernieuwen." Volgens berekeningen kan daarvoor de mengtafel worden vervangen en nieuwe pc's en schermen worden aangeschaft. Vogels: ,,We hebben iemand met een gezichtsbeperking aan het werk, daar moet je best een groot scherm voor kopen en dan zit je toch in een andere prijsklasse."

Peter Koelewijn

De goederen-en dienstenveiling wordt op zondag 27 mei in het Dorpshuis in Lieshout gehouden en start om 14.00 uur. Inmiddels zijn al honderdveertig goederen en diensten binnengekomen en aanmelden kan nog tot op de laatste dag. Er zit een rondvlucht boven Laarbeek bij, een vip-behandeling bij een thuiswedstrijd van Feyenoord, enkele servicebeurten voor fietsen, diverse waardebonnen, schilderijen en macraméwerk. Én gouden platen van Peter Koelewijn, door de artiest zelf aangeboden. Een overzicht met foto's staat op de website van Omroep Kontakt.

Wie met eigen ogen wil zien wat met het ingezamelde geld gedaan is, kan op de open dag op 23 juni in de studio aan de Otterweg 25 in Beek en Donk komen kijken.