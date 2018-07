Dineke Minten uit Lieshout wereldkampioen paalsport

Vijfhon­derd zienswij­zen op plannen N279 As­ten-Ve­ghel

10 juli ASTEN - Honderd mensen, gemeenten en andere organisaties hebben in totaal vijfhonderd zienswijzen ingediend tegen het plan voor aanpak van de N279 tussen Asten en Veghel. Ongeveer 150 reacties gaan over het direct verbreden van de weg naar twee keer twee rijstroken. Verder is er een groot aantal eensluidende zienswijzen van mensen die zich zorgen maken over de keuze voor de omleiding bij Dierdonk.