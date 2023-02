Dorpsraad Lieshout versterkt zichzelf

Nog veel onduide­lijk­heid rond vermeend schietinci­dent in Arnhem en gearres­teer­de Deurnenaar

DEURNE - Heeft de 28-jarige man die zaterdag door de politie is aangehouden diezelfde dag in Arnhem een vrouw in haar woning neergeschoten? Het is een vraag waar de politie nog geen antwoord op geeft.