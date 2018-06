Feestelijke huldiging G-elftal Sparta'25

Diploma's voor 27 nieuwe natuurgid­sen

9 juni Aarle-Rixtel - In totaal 27 nieuwe natuurgidsen kregen zaterdag hun diploma uitgereikt op het terrein van het IVN in Aarle-Rixtel. De opleiding startte twee jaar geleden. Het was de eerste gezamenlijke opleiding van zes natuurverenigingen in Geldrop, Asten-Someren, Laarbeek, Heeze-Leende, Nuenen en Helmond.