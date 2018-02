Fien Valentijn op Valentijnsdag geboren

VIDEOHELMOND/BEEK EN DONK - Zelf vinden ze het niet zo bijzonder. Twan Valentijn (28) en Hilde van der Aa (36) uit Beek en Donk zijn vooral blij dat het goed afgelopen is. Hun dochtertje Fien is op Valentijnsdag, 14 februari, geboren. Haar achternaam: Valentijn. Vier weken te vroeg ter wereld gekomen, heel klein maar wel gezond.

"We hadden niks te kiezen, maar het is goed dat ze eruit gehaald is", vertelt Hilde. "Ze bleek te klein te zijn omdat de placenta niet helemaal volgroeid was. Ik moest op het laatst al om de twee dagen naar het Elkerliek ziekenhuis komen voor een hartfilmpje. Woensdagochtend was ik hier weer en ik moest meteen blijven omdat het niet goed ging." Het werd een keizersnede. "Er moest snel gehandeld worden maar het was gelijk een geoliede machine, het voelde fijn."

Zelf had het stel niet zo'n erg in de bijzondere datum. Hilde: "We hebben op 13 februari gevierd dat we vier jaar een relatie hebben, dus met Valentijnsdag doen we nooit zoveel." Extra bijzonder is dat het ook nog eens Aswoensdag was.

1475 gram

Moeder en dochter liggen in een van de familiesuites van het Helmondse ziekenhuis. Daar blijven ze nog wel even. Samen. "Fien moet hier nog zeker vier weken blijven om aan te komen", vertelt Twan. "Ze mag naar huis als ze 2200 gram is. Het geboortegewicht was 1475 gram." De couveuse staat dag en nacht naast het bed, maar de kleine Fien mag ook op moeders borst liggen. Aan de tevreden geluidjes te horen bevalt dat haar uitstekend.

Grote zus Pip bekijkt het tafereeltje vanaf de arm van haar vader. Veertien maanden is ze. "We hebben een grote en een kleine baby", lacht Hilde. Twan: "Ze kan al een tijdje 'papa' en 'mama' zeggen en 'opa' en 'oma', maar daar is het tot nu toe bij gebleven." Wellicht komt daar binnen niet al te lange tijd 'baby' of 'Fien' bij.