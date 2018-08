Frank van der Meijden tweede bij NK wielrennen voor burgemeesters

Van der Meijden was 's ochtends niet aanwezig bij de rechtszaak in Den Bosch tegen de jongeman die hem eind vorig jaar met de dood bedreigde. Hij had eerder al aangegeven dat hij deze dag naar Lisse ging om daar te proberen zijn titel te heroveren. In 2016 won Van der Meijden, waardoor in 2017 het NK in Laarbeek was. Hij verdedigde daar zijn titel, maar in de laatste ronde kwam Van der Meijden toen ten val en brak zijn pols.