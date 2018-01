Frank Verheijen uit Beek en Donk importeert antieke Amerikaanse tractoren

Jongensspeelgoed is het, voor volwassen mannen. Frank Verheijen uit Beek en Donk begon met dinky toys van tractoren, maar al op 5-jarige leeftijd raakte hij op slag verliefd op een reuze-exemplaar: een knalrode Harvester International van twee meter hoog. ,,Ik wist meteen dat ik er zelf ook een wilde hebben."

Nu heeft hij een eigen bedrijf - USA Tractors en Parts - en haalt jaarlijks zo'n twintig antieke International-tractoren uit Amerika. Voor volwassen jongetjes die er net zo gek van zijn als hijzelf.

,,Er zit een hoop jeugdsentiment bij", zegt hij lachend. ,,Het zijn vveel boeren natuurlijk, maar ik heb ook dokters als klant. En een chefkok in een Belgisch sterrenrestaurant. Ik heb zijn tractor naar hem toe gebracht, hij bleek een kasteeltje in Wallonië te hebben."

Trots

Verheijen toont trots de rode reuzen in en achter zijn loods. Sommige zijn nog totaal uitgekleed, andere al rijklaar en verkocht. Haast liefkozend strijkt zijn oliezwarte hand langs een motorkap. ,,Dit was in de jaren zeventig het topmodel." Bij zijn ouders op de boerderij staan er nog een stuk of tien. In de showroom naast de entree staat een 'kleintje' uit de jaren veertig en een serie gazonmaaiers van hetzelfde merk.

USA Tractors en Parts moet aan alle voorwaarden van een groot bedrijf voldoen en heeft de vereiste vergunningen. ,,Inkomenstechnisch is het een hobby, een verzamelaarsartikel in een niche-markt. Het was leuk als ik ervan kon leven, maar dan is het ook een 'moeten'. Als ik nu een jaar geen tractor verkoop, vind ik het niet erg. Ze zijn betaald en ze staan droog." Zijn brood verdient hij als vrachtwagenchauffeur.

Verheijen doet alleen in International Harvesters, wat sinds 1985 geen zelfstandig merk meer is. ,,Als kind had ik speelgoed-trekkertjes. In Erp zat een dealer en ik kreeg daar vaak schaalmodelletjes van." Zijn opa was eveneens een tractorman. ,,Hij was altijd aan het sleutelen. Als vijfjarig jongetje ging ik een keer met opa mee naar een show. Daar zag ik voor het eerst een International in het echt, zo'n hele grote. Ik heb zó staan kijken:" Verheijen gaat staan, zet grote ogen op en legt zijn hoofd in zijn nek. ,,Ik wist meteen dat ik er ooit een wilde hebben."

En die kwam er. ,,In Erp had ik er een op de stoep staan. Er kwamen allerlei mensen kijken die er ook een wilden. Zo is het begonnen." Inmiddels heeft hij er meer dan 150 uit de VS gehaald en ontelbaar veel onderdelen.

Bedrijfspand

Ruimtegebrek - plus de wens om met met zijn vriendin te gaan samenwonen - noopte hem op zoek te gaan naar een bedrijfspand met woning erbij. Zo is het stel aan de Haverkamp in Beek en Donk terechtgekomen.

De prijs van de oldtimers varieert nogal. ,,Die grote uit de jaren zeventig kost bijvoorbeeld 8000 euro, maar netjes gerestaureerd doen ze wel 35.000." Verheijen is van huis uit monteur en kan de tractoren repareren en restaureren. ,,Maar ik maak ze alleen rijklaar. De klant vindt het opknappen juist leuk om zelf te doen." De bakbeesten worden zelden in de landbouw ingezet. ,,Eigenaren maken er toertochten mee. Of ze doen mee aan tractorpulling-wedstrijden."