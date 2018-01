Ganzekwek: veel gelach en een heus huwelijksaanzoek in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - In de Dreef in Aarle-Rixtel was zaterdagavond de Ganzekwek kletsavond van carnavalsvereniging Ganzegat. Op deze avond kwamen plaatselijke bekende amusementsgroepen als De Velt op, Verhinderd en de Penthouse Boys. Maar ook nog bekendere kletsers als Boy Jansen, Jasper van Gerwen, Berry Knapen en Arian Compen.

Arian Compen begon de avond als dansadrie. Een dansadrie was volgens Arian “een dansmarietje met ballen!”. Vanaf het begin af aan weet hij de stemming er goed in te brengen. Arian vertelt over hoe het was om op te groeien met drie zussen die alle drie dansmarietje waren. En toen hij afsloot met de wijsheid “als niks helpt, doe dan niks” lag het publiek in een deuk.

Huwelijksaanzoek

De tweede kletsers, Verhinderd, geven een speciaal tintje aan de avond. Ze zingen niet alleen zelf geschreven covers als “even aan zijn ex betalen”. Maar lid van Verhinderd Mark van Kuijen vraagt voor een volle zaal zijn vriendin Jessica Crooymans ten huwelijk. Nadat Jessica volmondig “ja” heeft gezegd spelen ze mooi in op deze gebeurtenis om hun repertoire af te maken.

De voor de achtste keer verkozen tot Brabants Kampioen tonpraten Berry Knapen kroop op deze avond in de huid van Toos van Bookhoven, een vrouw die vertelt over haar partner van 65 die in een midlife crisis zit. Met grappen als “mijn man zit bij de motorclub no cilinder” weet hij ook dit publiek aan het lachen te krijgen.

Herman den Blijker

Als laatste op de avond maar met goede timing en veel humor kreeg Budelnaar Boy Jansens als Herman den Blijker al snel de lachers op zijn hand. De sterrenkok kookt overal en nergens behalve als hij thuis is want dan kookt de vrouw van de chef kok. Dat dat niet altijd een succes is, bleek toen zijn vrouw een surprise menu voor hem had voorbereid, alleen de brandweer had het al bij de tweede gang verraden.