Vrouw rijdt met ruim 90 km/u door bebouwde kom Veghel

VEGHEL - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere bekeuringen uitgedeeld wegens te hard rijden op de Udenseweg in Veghel. Eén persoon maakte het wel erg bont en reed maar liefst 42 kilometer per uur te hard.