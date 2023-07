Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Laarbeek vandaag

Aanpak eenzaam­heid in Eindhoven had beter en duidelij­ker gekund, gemeente in gesprek met Stichting Eindhoven in Contact

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven blijft met Stichting Eindhoven in Contact in gesprek over de aanpak van eenzaamheid in de stad. Tegelijkertijd zegt de gemeente de teleurstelling bij het uitvoerend team van de stichting te begrijpen.