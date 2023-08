Update, met video Motorrij­der zwaarge­wond door ongeval met bestelbus in Veghel, trau­ma-arts reist mee met ambulance

VEGHEL - Een motorrijder is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval in Veghel. Bij het ongeluk was ook een bestelbus betrokken. Een helikopter landde bij de Doornhoek om een trauma-arts naar de plaats van het ongeval te brengen.