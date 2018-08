Gerrit van Zanten: 'Laarbeek veiligste gemeente van Peelland'

MARIAHOUT - Netwerkinspecteur Gerrit van Zanten noemt Laarbeek de veiligste gemeente van heel Peelland. Van Zanten, in het verleden onder meer wijkagent in Lieshout, Aarle-Rixtel en Deurne, zei dit dinsdagmiddag in het openluchttheater in Mariahout waar hij samen met de Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden te gast was op een middag voor Laarbeekse senioren.

In een talkshowachtige setting namen Van der Meijden en Van Zanten plaats aan de Brabantse keukentafel en werd ze het hemd van het lijf gevraagd door presentator Henri Bouwmans, sidekick Henk van Beek en de mensen op de tribune. Toen het over veiligheid ging nam Van Zanten de microfoon. ,,We staan er hier niet slecht voor. Ik durf wel te zeggen dat Laarbeek de veiligste gemeente is van heel Peelland. Mensen moeten wel bereid zijn om de politie vooruit te helpen. Oudere mensen zijn potentiële slachtoffers en het is van belang dat zoveel mogelijk mensen zich aansluiten bij WhatssApp-groepen voor buurtpreventie."

Keerzijde

Burgemeester Frank van der Meijden, die net als Van Zanten het aangeboden Boekels kruidenlikeurtje afsloeg en koos voor een glas water, plaatste wel een kanttekening over het veiligheidsgevoel in Laarbeek. ,,Als het gaat om het algemene veiligheidsgevoel in Laarbeek doen we het niet slecht. We zitten er kort op. Zijn we veilig? Ja. Maar toen ik hier in Laarbeek begon was er veel aan de hand. Er lagen en liggen veel handhavingsdossiers en daar heb ik mijn handen vol aan. Er zijn veel plekken in Laarbeek waar het niet klopt, dat is de keerzijde. Maar dat doet niets af aan het veiligheidsgevoel."

Bouwmans haalde als voorbeeld het wokrestaurant in Mariahout aan. Daar werden ruim 1600 hennepplanten aangetroffen en het pand werd op last van de burgemeester gesloten. 'Is dat niet wat streng?', plaagde Bouwmans. Van der Meijden: ,,Waar dingen niet deugen pakken we ze aan met stevige inzet. Ik ben niet van het pappen en nathouden. Ik roep mensen op om ons daar in te ondersteunen. Dat wat niet deugt, wil je dat met ons aanpakken?", vroeg hij aan de driehonderd senioren die naar het openluchttheater in Mariahout waren gekomen.

De aanwezigen mochten ook hun prangende vragen stellen. Wanneer bel je 112? ,,Bij aanrijdingen, onwelwording, heterdaad", somde Van Zanten een aantal voorbeelden op.