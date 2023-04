Groep Wim Daniëls brengt boek van Arlenius van Florence naar Aarle-Rixtel, naar huis dus

met video Auto botst tegen geparkeerd voertuig en rolt onderstebo­ven in Helmond, bestuur­ster gewond

HELMOND - Een auto is dinsdagavond ondersteboven op de weg terechtgekomen in Helmond. De bestuurster verloor op de Straakvense Bosdijk de macht over het stuur en botste tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig omrolde. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.