Handhavingsverslag Laarbeek: 'Hondenpoep moeilijker dan wietkwekerijen'

Overigens zijn op bijna alle zaken waar de gemeente zeggenschap over heeft, meer controle-acties uitgevoerd dan gepland. Dat blijkt uit het Handhavingsverslag van 2017, dat deze week openbaar is gemaakt.

,,Er wordt ons verweten dat we niks doen. We hebben op alle zaken handhaving verbreed. Mild handhaven, maar waar we optreden, treden we hard op", verklaart burgemeester Frank van der Meijden. Hij is blij dat er steeds meer wordt getipt. ,,Ik heb wekelijks gesprekken met mensen die een handhavingsprobleem hebben, maar ook met mensen met kleine en grote ergernissen." De grootste, maar meteen lastigste is hondenpoep. ,,Bijna moeilijker dan een hennepkwekerij. Probeer maar eens iemand te betrappen", stelt Van der Meijden.