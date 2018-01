Handtekeningenactie #carnavalvrij binnen één dag al op de helft

Heus hu­we­lijks­aan­zoek bij Ganzekwek in Aarle-Rixtel

13:49 AARLE-RIXTEL - Het optreden van de amusementsgroep Verhinderd kreeg zaterdagavond tijdens de eerste Ganzekwekavond in de Aarle-Rixtelse De Dreef een speciaal tintje. Dat gold op zich niet zo zeer voor de zelf geschreven covers als 'Even aan zijn ex betalen'. Meer het moment waarop Verhinderd-lid Mark van Kuijen voor een volle zaal zijn vriendin Jessica Crooymans ten huwelijk vroeg. ,,Ja", klonk het daarop.