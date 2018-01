Hans Vereijken in beeld als wethouder in Laarbeek én in Landerd

LANDERD - Hij zegt zelf van niet, maar het heeft er alle schijn van dat Hans Vereijken heel graag wethouder wil worden. Twee ijzers heeft hij daarvoor in het vuur: een in Landerd en nu ook in Laarbeek, voor de Partij Nieuw Laarbeek (PNL).

Zéggen dat hij wethouder in Laarbeek wil worden, doet hij niet. Maar kandidaat is hij wel. ,,Ik wacht de verkiezingsuitslag en de coalitie-onderhandelingen af. Als een beroep op mij wordt gedaan dan ben ik in beeld."

In november is de Lieshoutenaar al door de Reekse Politieke Partij (RPP) in Landerd gevraagd, waarvoor hij na de vorige verkiezingen eerder al ruim een jaar externe wethouder was. PNL wil hem ook weer terug. Op de dinsdag bekendgemaakte kandidatenlijst staat hij op de elfde plaats. In theorie is dat een onverkiesbare plek. En dat is ook de bedoeling, want hij wil niet in de raad. Ook niet als hij met voorkeursstemmen wordt gekozen. ,,Ik sta alleen op de lijst omdat ik me betrokken voel bij PNL, maar een stem op mij is een stem op de partij."

Kiezen

Het zou dus zomaar kunnen dat Vereijken in maart moet kiezen tussen Landerd en Laarbeek. Welke gemeente het dan wordt? ,,Daar ga ik niet op vooruitlopen."

Hij was in september al door het PNL-partijbestuur benaderd voor het lijsttrekkerschap. Dat zou dan voor de vijfde achtereenvolgende keer zijn geweest. Na ampele overwegingen heeft hij dat afgewezen. Nu trekt het jonge raadslid Bowen Straatman de kar. Of het heeft meegewogen in Vereijkens beslissing, hangt in het midden, maar het nieuws van zijn mogelijke terugkeer in de lokale politiek werd toen met de nodige scepsis ontvangen. Hij zou een van de hoofdrolspelers zijn geweest in de 'verziekte bestuurscultuur' op het Laarbeekse gemeentehuis. Volgens de commissie die hier in 2014 onderzoek naar deed, had hij een belangrijk aandeel in de 'onveilige en intimiderende situatie' waarin toenmalig burgemeester Hans Ubachs zijn werk had moeten doen. Die moest uiteindelijk het veld ruimen.

Overmacht

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen won PNL met overmacht, maar werd bij de coalitiebesprekingen buitenspel gezet. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA besloten met vieren een coalitie te vormen, waardoor de grootste partij in de oppositie belandde. Vereijken, die vijftien jaar wethouder in Laarbeek was geweest, zag het raadslidmaatschap niet zitten en vertrok naar Landerd, waar de RPP om een wethouder verlegen zat. Na het klappen van de coalitie daar moest hij anderhalf jaar later opstappen.