Heel Aarle-Rixtel zingt liedjes uit de oude doos

Video Verkiezingsvlog 1: Waarom gaan er toch zo weinig mensen stemmen?

13:20 EINDHOVEN - In steeds meer gemeenten gaat minder dan de helft van de bevolking stemmen. Is dat een probleem? Wat kunnen we er aan doen? Verslaggever Jelle Krekels zoekt de komende dagen tot aan de verkiezingen antwoorden. Rij mee!