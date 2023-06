Heldere ochtend en middag in Laarbeek

De Regenboog gaat op in De Rots; nieuw schoolbe­stuur wil al na half jaar van kwakkelen­de school af

GELDROP - Basisschool De Regenboog in de Geldropse wijk Coevering stopt aan het eind van dit schooljaar. Kindcentrum De Rots, dat in hetzelfde gebouw zit, neemt de leerlingen en de medewerkers over.