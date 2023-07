Henk van den Tillaart krijgt zijn voortuin terug na winst in beroepszaak tegen gemeente Laarbeek

Hangertje duikt na dertig jaar plots op aan de andere kant van het land: ‘Ik ben nog steeds verbluft’

Jaap Jongejan (55) uit Someren is er nog beduusd van. Onlangs vond zijn zoon onder de vloerbedekking van zijn tweedehands auto een oud, zilverkleurig hangertje. Met daarop een adres: Amandelstraat 44 in Den Haag. De straat waar hij zélf opgroeide, tegenover dat huisnummer. ,,De kans is volgens mij groter dat je de Staatsloterij wint dan dat je dit meemaakt.’’