Henneppand Beek en Donk gesloten

Trio El Viento op Raadhuispo­di­um Beek en Donk

29 mei BEEK EN DONK - Klarinettrio El Viento treedt zondag 3 juni op in 't Oude Raadhuis aan het Heuvelplein in Beek en Donk. Het is het laatste concert van dit seizoen in de serie Raadhuispodium koffieconcerten. Die worden gehouden in de tentoonstellingsruimte, temidden van de kunstwerken. Het nieuwe gratis muziekevenementje blijkt een schot in de roos: de vorige concerten waren binnen twee weken volgeboekt.