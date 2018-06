Hitte tovert Wish om tot strandfeestje

Wish klaar om Laarbeek weer op de kaart te zetten

29 juni BEEK EN DONK - Beek en Donk is vanaf vandaag weer drie dagen in de ban van Wish. Tot en met zondag zullen zo'n 60.000 festivalgangers de weg vinden naar het terrein aan de Lekerstraat. Een evenement wat begon als een probeersel is ruim tien jaar later uitgegroeid tot een volwassen festival, niet meer weg te denken uit Laarbeek.