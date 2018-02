Info-avond bij ASV'33 in Aarle-Rixtel: Is kunstgras nou wel of niet veilig?

Veenstra was één van de deskundigen die door het bestuur van voetbalvereniging ASV'33 uit Aarle-Rixtel waren uitgenodigd om een breder licht te laten schijnen op de gezondheidsrisico's van voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Gisteravond was in de kantine een informatiebijeenkomst voor ongeruste ouders en leden. ,,De discussie ligt erg gevoelig binnen de vereniging", verduidelijkte waarnemend voorzitter Gerjan Beniers. ,,We willen als bestuur een onderbouwd standpunt innemen over wel of niet spelen op kunstgras. Daar worden de uitkomsten van vanavond in meegenomen."

'Gewoon veilig'

Judith Dijkers, adviseur milieu en gezondheid van de GGD, stelde dat voetballen op kunstgras gewoon veilig is: ,,We hebben de RIVM gevraagd te onderzoeken of blootstelling aan rubbergranulaat gezondheidsrisico's oplevert. Daaruit blijkt dat het risico niet nul is. Maar in de praktijk dusdanig laag dat het verwaarloosbaar is." Die mening werd gedeeld door Patrick Balemans van de KNVB. Hij kon zich evenwel voorstellen dat ouders of spelers voetballen op kunstgras desondanks bezwaarlijk vinden. ,,Probeer in dat geval een oplossing te vinden met de tegenpartij", raadde hij aan. ,,We kunnen als KNVB eventueel bemiddelen tussen clubs. Als een team simpelweg niet op komt dagen kan de aanklager er namelijk aan te pas komen."