Investeerders steken miljoenen in Beek en Donks bedrijf MyMicro Group

MyMicro Group (MMG) uit Beek en Donk heeft enkele miljoenen ontvangen van de Nederlandse investeringsmaatschappij 5square. Het exacte bedrag is niet genoemd. Het groeikapitaal, waarmee de investeerders een meerderheidsbelang in het bedrijf krijgen, wordt gebruikt voor uitbouw van de merken, vergroten van het marktaandeel en internationalisering.

Marktleider

Met een jaaromzet van 22 miljoen euro is online bedrijf MMG in Nederland marktleider op het gebied van reserve-onderdelen voor smartphones, laptops en witgoed. Daarnaast is het bedrijf specialist op het gebied van acculaders en accu's voor apparaten als laptops, gereedschap, camera's, medische apparatuur en fietsen. MMG is de onderneming achter de websites ReplaceDirect.nl, Accu.nl en groothandel Twindis.nl.

5square

De miljoeneninvestering krijgt MMG van de Nederlandse investeringsmaatschappij 5square, waarin ruim vijftig succesvolle ondernemers een deel van hun vermogen hebben ondergebracht. Patrick Kerssemakers en Frank Hansen zijn mede-ondernemers; de oprichters van fonQ, de grootste webwinkel voor wonen, koken en lifestyle. "Wij versterken het management, brengen extra expertise in vanuit fonQ en groeikapitaal van 5square", zegt Mark Gitsels van 5square. "Samen met Patrick en Frank zijn we met MMG in contact gekomen. We zagen meteen de potentie van deze onderneming in deze tijd. Er is een steeds groter bewustzijn bij de consument om apparatuur niet meteen weg te gooien als een onderdeel kapot is, maar onderdelen te vervangen en de apparaten langer te gebruiken. MMG levert die onderdelen en is een sterke logistieke organisatie."

Voorraad

Volgens Gitsels is MMG een voorbeeld voor de industrie. "Als je een lader of batterij nodig hebt voor je telefoon wil je daar niet lang op wachten. Wanneer bij MMG voor 23.00 uur onderdelen worden besteld, worden die de volgende dag afgeleverd. De voorraad is goed op peil. Met het groeikapitaal willen we uitbreiden naar andere producten. Daarnaast brengen we ook kennis: we gaan het management ondersteunen om die verdere groei te realiseren."

Reparatiemarkt

De Europese reparatiemarkt voor smartphones, laptops en witgoed bedraagt ongeveer 32 miljard euro. Alleen al in Nederland zijn 17 miljoen smartphones in gebruik die gemiddeld ééns in de twee jaar onderhoud of reparatie behoeven. MMG bedient ook de Duitse, Oostenrijkse, Belgische en Franse markt. Het bedrijf heeft een database met circa één miljoen verschillende artikelen en ziet het aantal bestellingen (nu 1250 per dag) wekelijks explosief groeien. MMG is in 2003 opgericht door de tweelingbroers Maikel en Erwin Verstegen. Het e-commercebedrijf uit Beek en Donk is in vijftien jaar flink gegroeid: inmiddels werken er zo'n honderd mensen.