Jaarmarktmeester Aarle-Rixtel stopt na 40ste editie

Rust lijkt weerge­keerd bij 'Criminele broed­plaats' voormalig Dier­enthuis in Aar­le-Rix­tel

11:46 AARLE-RIXTEL - Een 'broedplaats voor criminelen'. Burgemeester Frank van der Meijden wond er een jaar geleden geen doekjes om. Troosteloos en totaal verloederd was het voormalige onderkomen van Dierenthuis aan de Bakelseweg 27 in in Aarle-Rixtel. Inmiddels is het van buiten flink opgeknapt en lijkt de rust weergekeerd.