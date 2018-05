Jeugdgemeenteraad Laarbeek op hondenpoeppatrouille

LAARBEEK - Een grote zwarte hond zit op zijn gemak te kakken op het grote grasveld langs de Wijnkelderweg in Beek en Donk. Zijn baasje staat er op zijn gemak naar te kijken. Als de hond klaar is slenteren ze samen door. De drol blijft achter. Pas nadat de twee buiten beeld zijn verdwenen, arriveert de anti-hondenpoepbrigade. Nét geen heterdaadje helaas.

De jeugdgemeenteraad van Laarbeek heeft woensdagmiddag in alle vier de dorpen gepatrouilleerd. Op zoek naar baasjes die hun hond niet aangelijnd hadden, geen hondenpoepzakjes bij zich hadden óf hun hond lieten poepen zonder het op te ruimen. Dat deden ze samen met de twee BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) Nico van Dartel en Celine Willems.

Volledig scherm Jeugdgemeenteraad Laarbeek plaatst 'hondenpoeppaaltje'. © -

Doel was niet om de overtreders meteen op de bon te slingeren, maar om poepzakjes uit te delen. Ook werd een folder over het hondenpoepbeleid in de handen gedrukt en een flyer met de tekst 'Hee hallo?? Ruim je shit op!' Verder sloegen ze paaltjes met die tekst erop in de grond, op de zogenaamde hotspots - plekken waarvan bekend is dat veel honden er hun drollen achterlaten.

Groot plezier

De patrouille door de vier dorpen was de afsluiting van het hondenpoepproject van de jeugdgemeenteraad. Ze wilden hondenbezitters ervan bewust maken dat het een kleine moeite is om de poep op te ruimen, en dat dat voor alle anderen een groot plezier is, zeker bij speeltuintjes.

In Beek en Donk deden ze nog de Molenweg en het speeltuintje op De Wieken aan. In Mariahout de hotspots aan de Zuster Persoonstraat en de Nieuwe Erven, in Lieshout aan de Vogelenzang en het Kerkhofpad en in Aarle-Rixtel de Bosscheweg en de Jan van Rixtelstraat.

De jeugdraad bestaat uit twintig leden, allen leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Laarbeekse basisscholen. Ze streven niet alleen een hondenpoepvrij Laarbeek na. Het 'glow-in-the-dark'fietspad met lichtgevende strepen tussen de Oranjebrug in Beek en Donk en de Bavariabrug bij Lieshout was een idee van de kinderen. Het 3D-fietspad bij de voetbalvelden in Beek en Donk is er eveneens gekomen dankzij hun inzet.