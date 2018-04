Jongetje botst met fiets tegen bestelbusje, valt en raakt gewond in Lieshout

Aanpak te hard rijden in Aarle-Rixtel

3:00 AARLE-RIXTEL - Er wordt steen en been geklaagd over hardrijders in Aarle-Rixtel. De werkgroep ‘Aanpak Te Hard Rijden Aarle-Rixtel’, onderdeel van het Dorpsplatform, start daarom volgende week met een campagne. Van 8 april tot 8 mei komt de doorgaande weg door het dorp vol te hangen met opvallende rood-wit-zwarte posters. 'Minder hard, vanuit je hart (30)' is daarop te lezen. Van het bebouwde kom-bord aan de Lieshoutseweg tot aan het bord bij de Albers Pistoriusstraat hangen ze dan aan de lantaarnpalen.