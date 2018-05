Jubileumcircusshow bij Kindcentrum de Raagten in Beek en Donk

Volledig scherm Circus op de Raagten in Beek en Donk © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Moeilijke beslissing. Wat doe je aan bij een circusact. Een blond meisje van een jaar of 7 kan haast niet kiezen. Een half rood-half paars fluwelen acrobatenpak, een wijde streepjesbroek of een roze prinsessenjurk? Het wordt toch dat laatste. ,,Ik ben een prinsessenclown", zegt ze tevreden tegen haar juf.

De Raagten in Beek en Donk viert deze week het vijftigjarig bestaan van de basisschool én het eerste lustrum van het Kindcentrum. Met dinsdag de hele dag circus, door de kinderen wel te verstaan. ,,Op onze school is meervoudige intelligentie belangrijk", vertelt directeur Gea Raaijmakers. ,,Elk kind is wel ergens goed in. Natuurknap, rekenknap, taalknap, beweegknap. Deze circusdag past daar goed in. Ze mogen zelf kiezen wat ze het leukste vinden en waar ze goed in zijn."

Kiezen

De Raagten is begonnen als aparte jongens- en meisjesschool aan de Lage Heesweg. Raaijmakers: ,,Daar is een gang tussen gebouwd met kantoortjes en kantine." Vijf jaar geleden is de school naar het nieuwe pand aan de Otterweg verhuisd, kwam de kinderopvang erbij en werd het officieel Kindcentrum. Voor Chantal Jansen was dat laatste één belangrijke reden om haar kinderen op deze school te doen. De andere: ,,Mijn partner is oud-leerling van deze school. Voor hem was het geen kwestie van kiezen. 'Ze gaan naar de Raagten', was alles wat hij zei", vertelt ze lachend. Veel oud-leerlingen redeneren zo volgens Raaijmakers. ,,Slechte scholen zijn er hier niet, maar we zijn wel heel verschillend. Een school moet passen bij het kind."

Onder begeleiding van Circus Tadaa - en met behulp van ouders en andere vrijwilligers - hebben de leerlingen eerst kennis kunnen maken met alle circusacts alvorens een keuze te maken welke de leukste is. Ook de kleding en de schmink mogen ze helemaal zelf kiezen. Een circusdirecteur in een clownspak, een prinses die olifant speelt? Prima.

Wilde dierennummers

De kleuters oefenen 's middags apart hun wilde dierennummers. De andere leeftijdsgroepen zitten door elkaar. In kleine groepjes bouwen ze levende torens of balanceren ze op eenwielers, grote houten ballen en minifietsjes. Een jongetje in brandweerpak gooit een diabolo in de lucht en vangt hem weer op, drie meisjes houden een draaiende schotel op een stok boven hun hoofd. Door de hele school repeteren koorddansers, acrobaten en jongleurs. De goochelaars doen dat achter gesloten deuren, vanwege de geheime trucs.