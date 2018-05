Juni Watermaand Laarbeek van start: 'Zonder water kunnen we niet veel'

Lowman festival in Aar­le-Rix­tel voor het eerst naar de zaterdag

23 mei AARLE-RIXTEL - Voor reggaeliefhebbers is het zaterdag 16 juni goed toeven bij het Open Jongerencentrum (OJA) aan de Schoolstraat in Aarle-Rixtel. Daar vindt vanaf 15.00 uur de zesde editie van het reggae- en ska-festival Lowman plaats. Het wordt geopend door The Roosterz, een reggae, ska en rocksteady band uit Emmen. Als tweede staat de in Paramaribo geboren zangeres Samora op het podium. Zij was finalist bij De grote prijs van Nederland. Het eendaagse festival wordt afgesloten met The Limelites. Deze band, bestaande uit Nederlandse en Belgische muzikanten, brengt Jamaicaanse ska, rocksteady en reggae.