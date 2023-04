Komst zorgvilla’s zet huisartsen verder onder druk; Peelgemeenten komen in actie

Lang wachten aan telefoon en weinig contact met de dokter: patiënten vinden huisarts moeilijker bereikbaar

Bijna één op de drie patiënten merkt dat hun huisarts het afgelopen jaar slechter bereikbaar of toegankelijk is geworden. De praktijk is telefonisch moeilijk te bereiken en patiënten moeten soms dagenlang wachten voordat ze bij de huisarts terecht kunnen.