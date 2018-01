Kruidvat in Aarle-Rixtel overvallen

Week voor carnaval duikelt temperatuur naar beneden

16:44 EINDHOVEN - Volgende week krijgen we te maken met een koude noordpoollucht. De temperatuur zakt daardoor vanaf maandag overdag naar net onder het vriespunt en in de nachten naar waarden van -5 tot -10 graden. Of we tijdens de carnavalsvakantie massaal op de schaats kunnen, hangt af van de duur van deze winterse periode.