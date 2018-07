Laarbeek: 'Deur op kier voor 2x2-baans op N279'

VIDEO Stralend WiSH is zondag uitver­kocht

1 juli BEEK EN DONK - De tweede dag van festival WiSH in Beek en Donk is zondag feestelijk geopend door de lokale harmonie. Het festival heeft de afgelopen twee dagen 34.500 bezoekers getrokken. Zondag komen daar nog eens 25.000 bezoekers bij, want vandaag is het volledig uitverkocht.