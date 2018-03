Laarbeek niet bang voor onorthodoxe oplossingen

LAARBEEK - Bij gebrek aan grote kwesties is het voor de politieke partijen in Laarbeek lastig om zich te onderscheiden. De financiën zijn goed op orde, de woonlasten zitten onder het landelijk gemiddelde en goede (jeugd)zorg vinden ze allemaal belangrijk.

Was Laarbeek voor en vlak na de vorige gemeenteraadsverkiezingen landelijk nieuws vanwege de 'verziekte bestuurscultuur' waardoor burgemeester Hans Ubachs uiteindelijk het veld moest ruimen en een vlammend onderzoeksrapport waarin wethouders een forse veeg uit de pan kregen, nu gaat het daar nooit meer over. Het stof is neergedaald. De politici van toen zijn bijna allemaal blijven zitten en doen ook met de komende verkiezingen weer mee.



Twistpunt

Belangrijk twistpunt in de politiek was de afgelopen periode de jaarlijkse verhoging met drie procent - plus eenmalig tien procent - van de onroerende zaakbelasting (ozb). Twistpunt in die zin dat één partij, Partij Nieuw Laarbeek, daar jaar op jaar niet mee akkoord ging.

Nu doet zich de merkwaardige situatie voor dat PNL, met afstand de grootste, niet meeregeert. Hoewel ze negen van de negentien zetels wist te veroveren is de partij buiten de coalitie gehouden. Eén zetel is ook nog verloren gegaan toen Frans Biemans zich afscheidde en alleen verder ging.

Zo kon het ook gebeuren drie jaar achter elkaar de gemeentelijke begroting is vastgesteld met tegenstemmen van bijna de helft van de raadsleden, namelijk die van de PNL. Niet omdat de financiën niet op orde waren, maar vanwege de verhoging van de ozb. Overigens is die behoorlijk laag. In de regio is alleen die van Geldrop-Mierlo nóg lager.

Laarbeek is altijd zuinig met de centen omgegaan. Hoewel alle vier de dorpen een gemeenschapshuis en goede voorzieningen hebben, is de gemeente niet armlastig. De huidige coalitie is voorzichtig begonnen weer geld uit te geven. Om het niet over de balk te gooien en zo efficiënt mogelijk te besteden heeft het gemeentebestuur vaak gekozen voor onorthodoxe oplossingen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Goud voor Beek en Donk in Entente Florale, groenste gemeente van Europa. © Laarbeek

Een voorbeeld daarvan is de Dragons' Den, de wedstrijd waarin vier ton gemeentegeld te verdelen was voor de beste ideeën op gebied van duurzaamheid. Ook heeft Laarbeek een vouchersysteem voor cultuuronderwijs ingevoerd. De subsidies gaan op deze manier niet naar de instellingen, maar naar de gebruikers.

Creatieve aanpak

Verder is de rijdende voedselbank Super Sociaal een schot in de roos en wordt gretig gebruik gemaakt van de participatiegelden. De dorpsraden mogen geld van de gemeente uitdelen aan initiatieven vanuit de bevolking die bijdragen aan de leefbaarheid. De Laarbeek-brede race om de groenste gemeente van Europa te worden, getuigt eveneens van een creatieve aanpak om de bevolking te betrekken bij beleid.