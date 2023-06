Laarbeek wil weer grond aankopen voor centrumplan Lieshout

Helmond Sport huurt twee talenten van KV Mechelen, samenwer­king krijgt steeds meer gestalte

Helmond Sport heeft komend seizoen opnieuw de beschikking over een aantal talenten van KV Mechelen: Joseph Amuzu (18) en Noé Rottiers (19) worden gehuurd van de samenwerkingspartner. De samenwerking zal in deze transferwindow verder uitgebreid worden, zo is de verwachting.