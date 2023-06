Laarbeek wil weer pand aankopen voor centrumplan Lieshout

Veel hout in nieuw woongebouw op Strijp-S in Eindhoven: plaats voor 36 appartemen­ten én kantoor Trudo

EINDHOVEN - Naast de groene Trudo Toren op Strijp-S in Eindhoven komt een nieuw, houten gebouw met zeven bouwlagen van corporatie Trudo. In ‘Matchbox’, genoemd naar luciferdoosjes, is plaats voor 36 sociale huurwoningen. Trudo betrekt er waarschijnlijk zelf een kantoor om het gebouw Apparatenfabriek vrij te maken voor herontwikkeling tot woningen.