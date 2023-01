Leegstaand schoolgebouw in Aarle-Rixtel wordt opvanglocatie voor 35 vluchtelingen uit Oekraïne

Fascine­rend kijkje in de keuken van de Golden Earring: ‘Het was een zooitje. We deden maar wat’

HELMOND - Het meest verrassende nieuwtje? Dat ook zangeres Liesbeth List te horen is het op het succesvolle album Moontan van de Nederlandse rockband Golden Earring. Weliswaar in een kakofonie van geluid, slechts een paar seconden lang en ook nog eens zwaar vervormd. Maar toch, het is wel Liesbeth List.

