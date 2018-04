Lezing in bieb Beek en Donk over verzet in Tweede Wereldoorlog

Tien arresta­ties na ontdekking grote hennepknip­pe­rij in Beek en Donk, verdachten proberen te vluchten

21 april BEEK EN DONK – In een huis aan de Bijenweg in Beek en Donk is vrijdagavond een grote hennepknipperij ontdekt. Tien verdachten die in het pand waren zijn gearresteerd.