Loods houtzagerij in Beek en Donk brandt volledig af: 'Belangrijkste dat er geen gewonden zijn gevallen'

Lezing 'Ontwikke­ling van het middeleeuw­se kasteel in Noord-Bra­bant' in Lieshout

3 september Heemkundekring ’t Hof van Liessent organiseert op woensdag 12 september een lezing over de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel in Noord-Brabant. De lezing (20.00 uur) wordt gehouden in zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat in Lieshout.